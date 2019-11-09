"أكذوبة التقرير الأممي حول وفاة مرسي".. لماذا الآن؟

رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على أكاذيب الحقوقي بهي الدين حسن، حول وفاة محمد مرسي، وبيانهم المزعوم والمنسوب كذبا للأمم المتحدة.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، إن الأمم المتحدة لم تصدر تقريرا رسيما صادرا عنها، ولكنه صدر عن مجموعة من الخبراء الذين يتعاونون معها.

وأشار الباز، إلى أن هؤلاء الخبراء لم يعلنوا بوضوح ما هي المصادر التي رجعت إليها قبل إصدار هذا التقرير، موضحًا أنه من تفاصيل الكلام بالتقرير، تشعر أنهم استندوا لمصادر إخوانية لأنهم يرددون نفس كلام الإخوان.

وتابع أن بهي الدين حسن يقول إن الذي تولى إصدار التقرير هي المحققة التي حققت في مقتل بن سلمان الخاشقجي، ليوحي بأن السيسي هو من قتل مرسي.

واستكمل الباز، أن محمد مرسي لم يمت في زنزانته، ولكنه مات في المحكمة بعدما قال خطبة عصماء أمام القاضي، وهذا من فضل الله على هذا البلد أنه لم يمت في زنزانته.

وواصل أن الإخوان يفتعلون هذه الأزمة حاليا لأن مصر ستقدم بعد أيام المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، موضحا أن الوفد المصري سيسأل بوضوح عن ملابسات وفاة مرسي.