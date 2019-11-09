ترامب: البيت الأبيض يمكنه نشر نسخة من اتصال آخر مع زيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه من المحتمل أن ينشر البيت الأبيض، نسخة من اتصال هاتفي ثان مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الثلاثاء المقبل.



وأضاف ترامب للصحفيين، في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى ولاية ألاباما: "لدينا نسخة أخرى ننشرها وهي مهمة للغاية".



وأشار ترامب، إلى أنه أجرى اتصالين هاتفيين مع زيلينسكي، لذلك "يمكنه نشر نسخة عن الاتصال الثاني".



وأضاف ترامب، أنه قد يتم نشر النسخة الثانية يوم الثلاثاء.