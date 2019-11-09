فيديو.. انهيار خطيبة هيثم أحمد زكي في عزائه

انهارت إنجى سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي، فور وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتلقى عزائه وحاولت صديقاتها تهدئتها.



يشار إلى أن هيثم رحل عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية في الساعات الأولى أول أمس الخميس، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.