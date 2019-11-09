ماذا قالت داليا مبارك عن ابنتها في حفلها بموسم الرياض؟.. فيديو

تحيي الفنانة السعودية داليا مبارك، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وتألقت داليا، خلال الحفل بإطلالة بفستان أخضر واسع، وقدمت باقة مميزة من أهم أغانيها التي اشتهرت بها وسط تفاعل كبير معها من الجمهور المشارك في الحفل.



وردت داليا مبارك، خلال الحفل على سؤال إحدى الفتيات المشاركات في الحفل والتي سألتها عن ابنتها وهل تتواجد معها في الحفل لترد عليها قائلة: "لو جبتها ما كنت قدرت أغني اليوم".



وكانت داليا مبارك قد رزقت بابنتها الأولى "لي لي سمر"، من زوجها الأمريكي ألهيم ستاركس.



وطرحت داليا مبارك، مؤخرًا ألبوما غنائيا جديدا تعاونت في ألحان جميع أغنياته مع الملحن ياسر بو علي، حمل عنوان "في حياتك مستحيل".

