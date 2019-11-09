"غشم الإخوان".. حادث الطالبة شهد يفضح غباء لجان الجماعة في تنفيذ التعليمات

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، استغلال إعلام الإخوان لحادث الطالبة شهد، لإثارة الفوضى في المجتمع المصري.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه قبل أن تثبت نتائج الطب الشرعي عن وفاة الطالبة شهد، نشطت خلايا الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، ليروجوا أن الفتاة ماتت مقهورة ومظلومة، والنظام يظلم رعاياه، ولا بد من البحث عن حق هذه الفتاة.

واستكمل أن خلايا الإخوان تصدر لهم تعليمات معينة، ولكنهم ينفذوها بغباء شديد، موضحا أنه ثبت أن شهد كانت تمر بأزمة نفسية، بعد خروجها من تجربة خطوبة فاشلة.

وتابعت أن الترجيح الأول لهذه الحادثة أنه حادثة انتحار، مشيرا إلى أنه لا أحد يعلم كم الضغوط النفسية التي يتعرض لها المنتحر قبل تنفيذ فعله؟، وهناك آراء فقهية تعفي المنتحر بسبب الضغوط التي يتعرض لها؟.

واستكمل أن المجتمع بطبعه متنمر، وفي مثل هذه الحوادث، توجد فتاوى جاهزة بأن المنتحر كافر وغيره، مطالبا الجميع بالدعاء لشهد بالرحمة.