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مصر

وزير الطيران يشكر العاملين بمطار شرم الشيخ بعد إخماد حريق الطائرة الأوكرانية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:45 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
أ.ش.أ
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وجه وزير الطيران المدني الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ، على احترافيتهم العالية في التعامل مع اندلاع حريق في إحدى إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، والذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة.

وأوضح - بيان للوزارة، اليوم السبت - أن الطائرة التابعة لشركة (إسكاى أب) الأوكرانية، تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ، لنشوب حريق في إحدى إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك؛ ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته، على الفور توجه فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية - بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ بالمطار، وقاموا بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية؛ للحفاظ على سلامتهم.
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