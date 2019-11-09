بعد زيادة وزنه 50 كيلو في السجن.. أحمد موسى: حازم أبو إسماعيل "بيتعلف"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر خُطفت في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، والجيش أنقذها.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحالة الحقوقية في مصر منضبطة وأكبر دليل على ذلك هو حازم أبو إسماعيل المتواجد في السجن منذ 2013 والذي زاد وزنه 50 كيلو، وليس كيلو أو اثنين.



وتابع "موسى": "حازم أبو إسماعيل ربرب في السجن"، متسائلا: "هل زاد من التعذيب ولا عشان بيتعلف؟".



واستكمل: "مش قادر يمشي من التخن، لازم يلعب رياضة، لكن رياضة إيه اللي تنفع مع الوزن ده؟".

