إيران: نأمل في إنقاذ الصفقة النووية بالطرق الدبلوماسية

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران تأمل في إنقاذ الصفقة النووية من خلال الوسائل الدبلوماسية.



وقال عراقجي - في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر موسكو لحظر الانتشار النووي،اليوم السبت، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "بدأت إيران بخفض التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة على أساس الفقرة 36 من هذا الاتفاق، وإيران تمارس حقها والهدف هو حماية الاتفاقية وليس قتلها".



وأضاف: "لذلك، نحن نعطي وقتا كافيا، قبل شهرين من كل مرحلة تالية، بحيث يستمر العمل الدبلوماسي.. هذا هو موقفنا ونحن نواصل العمل الدبلوماسي".