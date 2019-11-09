انتقادات حقوقية واسعة لتقرير أممى عن وفاة مرسى: «يتبنى أكاذيب الإخوان»





انتقد عدد من الحقوقيين ونواب البرلمان ما جاء فى تقرير حديث نشره مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، أمس الأول الجمعة، عن ظروف وملابسات احتجاز محمد مرسى ووفاته، تضمن انتقادات وتلميحات سلبية تجاه مصر.

وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التقرير الأممى يفتقد الموضوعية تمامًا، ويستند إلى معلومات مغلوطة تروجها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر.

وأضافت، لـ«الدستور»، أن المعزول «مرسى» كان يخضع للتحقيق وفق الإجراءات القانونية المتعارف عليها، وأنه نال فرصته فى الدفاع عن نفسه كاملة، كما أنه توفى داخل القفص أثناء حديثه ودفاعه عن نفسه ودون أن تبدو عليه أى أعراض مرضية تشير إلى تدهور حالته الصحية، كما جاء فى التقرير المفبرك.

وواصلت: «جرى احتجاز مرسى برفقة عدد كبير من المسجونين الذين تلقوا المعاملة نفسها والرعاية الصحية اللازمة، وهم فى صحة جيدة للغاية رغم الظروف المشابهة، الأمر الذى ينفى صحة أى اتهامات للحكومة المصرية تروجها الجماعة الإرهابية».

وشددت على أنه لا يوجد أى دليل على مضمون التقرير أو مستندات تثبت صحته، موضحة أن تقرير الطب الشرعى يؤكد أن وفاة «مرسى» طبيعية وناتجة عن هبوط حاد فى الدورة الدموية، مستنكرة أن تنقل منظمة دولية أكاذيب الجماعة الإرهابية الأمر الذى يفقدها المصداقية ويثير التساؤل عن ملابسات نشر التقرير بهذا الشكل.

وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما جاء بالتقرير ليس جديدًا، موضحًا أنه عقب وفاة «مرسى» أصدر عدد من المنظمات الحقوقية الخارجية تقارير مماثلة بشأن مصر، وأن نشر التقرير فى هذا التوقيت أمر متوقع ويأتى قبيل مناقشة مصر لأوضاع حقوق الإنسان فى المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأضاف «أبوسعدة» أنه من المتوقع أن يتلقى الوفد المصرى الذى يمثل مصر فى المراجعة الشاملة سؤالًا عن وفاة «مرسى» وملابسات احتجازه، مؤكدًا أن الوفد لديه ما يلزم للرد على جميع الأسئلة المتوقعة، من خلال عرض تقرير يتضمن الحالة الصحية لـ«مرسى» والمستندات التى تثبت تلقيه الرعاية الصحية اللازمة، وما جاء فى تقرير النائب العام بشأن وفاته.

وأشار إلى أن المراجعة الدورية تتضمن عرض تقرير حالة حقوق الإنسان فى مصر بشكل عام، ويتولى العرض والرد وزير شئون النواب، المستشار عمر مروان، إلى جانب استعراض تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية، والمستقلة، يتخلل ذلك طرح عدد من الأسئلة والمداخلات.

وواصلت جماعة الإخوان الإرهابية تحريضها ضد مصر، مستغلة ما جاء فى التقرير الأممى الذى استقبله عناصرها بحفاوة شديدة، وأعادوا نشره بكثافة على صفحات التواصل الاجتماعى.

وتضمن التقرير اتهامات جزافية ممن سمّاهم «الخبراء المستقلين»، من بينها أن وفاة المعزول حدثت بسبب ظروف صعبة عاشها فى سجنه.

وزعم «الخبراء»، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، أنهم حصلوا على العديد من المعلومات عن حالة «مرسى» فى سجنه من جهات لم يعلنوا عنها، فى إشارة لجماعة الإخوان الإرهابية والجمعيات الحقوقية التابعة لها.

وذكر التقرير اسمى عصام الحداد، عراب الإخوان لدى أمريكا مستشار المعزول محمد مرسى، ونجله جهاد، المتحدث باسم الإخوان، حيث حذر الخبراء المزعومون من احتمالية تعرض الاثنين لنوبات مرضية بحجة أن ظروف سجنهما مشابهة لظروف سجن المعزول.

وقالت مصادر مطلعة على نشاط الجماعة الإرهابية إن قيادات الإخوان أصدرت تعليماتها لعناصرها بتكثيف تداول التقرير الأممى والتعليق عليه، ومواصلة حملة التحريض ضد مصر فى محاولة لإحراجها دوليًا.



