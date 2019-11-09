حقيقة رفع قيمة الإيجارات بوحدات الإسكان الاجتماعى بالقاهرة

نفت محافظة القاهرة صحة ما تداول بشأن زيادة القيمة الإيجارية على وحدات الإسكان الخاصة بمشروعات إسكان المحافظة، وخاصة الإسكان الاجتماعى الخاص بالحالات القاسية.



وأكدت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه لم يتم المساس أو تحريك قيمة الإيجارات بجميع المشروعات، حرصا على رفع العبء عن كاهل المواطنين وعدم زيادة الأعباء الاقتصادية عليهم.



يذكر أن محافظة القاهرة بها عدد كبير من مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدن بدر و6 أكتوبر ومشاريع تطوير العشوائيات بمناطق الأسمرات والمحروسة وأهالينا بالسلام وروضة السيدة بالسيدة زينب.