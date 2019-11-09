شاهد.. رعاية طبية ورياضية لنزلاء سجن مزرعة طرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نزلاء سجن مزرعة طرة يحظون برعاية طبية ورياضية على أكمل وجه.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن شخصا يُدعى إسماعيل بركة، كان يضع في الشهر ما لا يقل عن 5 آلاف جنيه للجاسوس مرسي في أمانات السجن حتى يشتري مرسي ما يريده وتمت الاستجابة لكل طلباته.

