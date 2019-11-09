رومانسية أنجين أكيوريك مع نسليهان أتاغول في كواليس "ابنة السفير".. صور

بدأ النجم التركي أنجين أكيوريك، الشهير عربيًا باسم "عمر"، في مسلسل "العشق الأسود"، في تصوير مشاهده الأولى لمسلسل "ابنة السفير"، مع النجمة التركية نسليهان أتاغول، الشهيرة عربيًا باسم نيهان في مسلسل "حب أعمى".



ونُشر صور رومانسية لهما من كواليس المسلسل والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على قناة "ستار" التركية وهو إنتاج مشترك بين NGMedia وO3 Medya، وهو من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك.



يذكر أن آخر أعمال نسليهان، كان مسلسل "حب أعمى"، مع النجم التركي بوراك أزديمير، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

