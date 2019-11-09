فضيحة أيمن نور واعترافه بتزوير أعماله الصحفية (فيديو)

رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على ادعاء أيمن نور المظلومية بفصله من نقابة الصحفيين، قائلًا: "رجل مفلس وطوال الوقت يدعي أن مصر تضطهده بسبب موقفه السياسي، بينما تاريخه في التزوير الصحفي معروف".



وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن أيمن نور تم تجميد عضويته في 23 يناير 2018، بعد تاريخ طويل من التزوير الصحفي، والوقائع تشهد، ومنها فضيحة كافية للإطاحة به في جريدة الوفد.



وعرض الباز، مقطع فيديو لوزير الداخلية الأسبق زكي بدر، يفضح بالصوت والصورة فبركة أيمن نور لمشاهد تعذيب وهمية، وذلك في بداية الثمانينات عندما نشرت الوفد حلقات عن التعذيب في السجون، وصورت ناس عليهم آثار تعذيب.



وتضمن الفيديو اعتراف أيمن نور، أمام مجلس الشعب، بفبركة الصور، وأنهم أتوا بناس في غرفة ووضعوا ألوان على أجسامهم، وصوروهم.

