الباز: حضور الرئيس اختبارات الهيئة لطلاب الكليات العسكرية يمنحهم المزيد من الثقة

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاختبارات كشف الهيئة للكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الرئيس يحضر هذه الاختبارات للاطمئنان على مستوى الوعي لدى طلاب هذه الكليات، خاصة وأن طلاب هذه الكليات هم مشروع شهيد، ومن يخوضون هذه المعارك يجب أن تطمئن الدولة عليهم، وأولهم رئيس الجمهورية.

وتابع أن هذا الحضور يمنح طلاب القوات العسكرية والشرطة، المزيد من الثقة باعتبار أن اللجنة التي وافقت على التحاقه بالكلية كان بها رئيس الجمهورية.