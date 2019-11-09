أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن حياة الجاسوس مرسي في السجن

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن حياة الجاسوس مرسي في السجن، قائلا، إن مرسي كان ينام في الزنزانة على سرير 3 أمتار، وكانت توفر له كافة احتياجاته.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مرسي كان يأخذ ما بين خمس إلى 6 ساعات خارج زنزانته، وكانت تأتيه الصحف يوميا صباحا، وكان يوقع عليه الكشف الطبي يوميا.



وأوضح أن مرسي كان يقيم في زنزانة بحمام بمفرده، وهي ميزة في السجون، مشيرا إلى أنه كانت توجد جنينة أمام زنزانته في سجن المزرعة.

