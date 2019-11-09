بدء حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

بدأ حفل الموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، منذ قليل، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ28.



وبدأ خيرت الحفل بمقطوعة "العراقة والعطور الساحرة" وسط تصفيق حاد من الجمهور، وقدم بعد ذلك مقطوعة "هي دي للحياة"، و"خلي بالك من عقلك"، و"امتى الزمان يسمح ياجميل".