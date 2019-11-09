حلمي وسمرة وهنيدي يستقبلون المشاركين في عزاء هيثم أحمد زكي (فيديو)

حرص الفنان أحمد حلمي وباسم سمرة ومحمد هنيدي على تلقي واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



كما حرص عدد من الفنانين على المشاركة في أداء واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بدار مناسبات مسجد الشرطة.



يشار إلى أن هيثم رحل عن عالمنا بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية في الساعات الأولى أول أمس الخميس، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.