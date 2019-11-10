اليوم.. آخر عرض لـ"رحلة الزمن الجميل" على مسرح العرائس بالعتبة

يقدم البيت الفني للمسرح، اليوم الأحد، آخر عرض لمسرحية "رحلة الزمن الجميل" للعرائس، وذلك على مسرح العرائس بالعتبة في تمام السادسة والنصف مساءً.



العرض من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ويعد فانتازيا مسرحية بشكل مليئ بالإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول شخصية الطفلين مرزوق ومرزوقة، اللذين سافرا عبر الزمن ورجعا بالزمن إلى الوراء 4 آلاف عام في عصر الفراعنة، وبالتحديد في عهد الملك إخناتون وعصر التوحيد، وأبحرا في رحلة للتعريف بتلك الحقبة من مميزات وعيوب، والتعريف بتاريخ مصر الجميل وحضارة أجدادنا، مع مصاحبة الموسيقى والغناء.



العرض من تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجى، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.