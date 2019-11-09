الليل فى بلدنا

ليل حقيقى طعم تانى

ليل بياخدك للأمل

وابتسامة حلم

وود صافى مش أنانى

ولما تمشى جنب صاحبك

ولَّا هو عليك يفوت

تلمح الود فى عيونه

وتنعشك ريحة البيوت

البلد دى حاجة حية

هى حالة واستحالة

فى يوم تموت

ليل بلدنا صاحى دايمًا

من بعيد تقدر تشوفه

زى نجم وزى مدنه

يشبه الناس اللى فيه

يرفض الخوف والسكوت

طعم تانى ليل بلدنا

والشقاوة اللى فى ولادنا

وكلنا نشبه لبعض

زى ما يكون اتفقنا

نبقى واحد

ورب واحد خلىَّ

بينا معاد ووعد

إحنا مش أجناس غريبة

بس حالة..

إحنا ع الخريطة حتة

وكل واحد منا فلتة

يبقى قاسى ويبقى راسى

ويبقى طيب وابن نكتة

والسكوت ما نعرفوش

فى الفرح بنقول ونضحك

وإحنا برضه نقول فى موت

والأمل حبة تقاوى نحفظه

فى كل البيوت

وناس بلدنا يعرفوه

وبإيديهم يزرعوه

لما ييجى الحزن فيها

يطردوه

والعجوز اللى يدوبك يسندوه

بتلاقيه فرحان بيضحك

وكأنه شاب وحيلة أبوه

وتلاقيه متوضى دايمًا

والملايكة يعرفوه

باختصار ليل بلدنا

يشبه الناس اللى فيه

ليل بيفرش لك محبة

والأمل هو الونس

لما يدخل ليل بلدنا

وتلاقى عم الشيخ عمر

رش وكنس

ويبتدى فى كان وكان

كل الأحبة يسمعوه

ويرتبوا ورق الزمان

وتبدأ الهموم تضيع

فى جلسة تانية عبقرية

لعبسميع

ويلملموا كل الخيوط

يتكلموا ويكلموا

جهات بلدنا الأربعة

واللى حاضر واللى غايب

واللى كان ضد ومع

وناس بسيطة تحسهم

عايشين بخفة دمهم

والفقير زى الغنى

الشيخ حسن

وعمى ناجى وعمى ضاحى

وحكمة الشيخ عبغنى

باختصار هى حالة

واستحالة فى يوم تموت

لحظة أمل

والمحبة والونس

جوا البيوت

وفى ليل بلدنا

