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الديهي يتهم أردوغان ومخابراته بالتخطيط لكل العمليات الإرهابية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:33 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي إن قطر وتركيا تمارسان أعمالا إرهابية في وضح النهار، والمخابرات التركية شريك أساسي لداعش وتنظيم القاعدة والإخوان في كل العمليات الإرهابية في العالم.

وأكد "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن تركيا موجودة كرقم أساسي في جميع المعادلات الإرهابية في العالم، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتحدث باسم الدين وبالحديث والقرآن، هو زعيم الإرهاب في العالم الذي يبتز العالم أجمع بالإرهابيين، ويقوم بدعم جميع العمليات.

وأردف: "أنا اتهم أردوغان والمخابرات التركية بشكل واضح، أنها العقل المخطط والمدبر وضلع أساسي في جميع العمليات الإرهابية التي تمت في العالم أجمع، وجميع الخراب الذي حل بمصر والدول العربية بأيادي إرهابيين تحركوا من تركيا وبأموال قطرية".
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