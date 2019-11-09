بوزن أقل.. ناسا تطلق أول طائرة تعمل بالكهرباء

كشفت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، عن إنجاز جديد في عالم الطيران، وهو ابتكار أول طائرة تعمل بالكهرباء بالكامل.



وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن الطائرة قيد التطوير منذ عام 2015 وهي من طراز " أكس 57 ماكسويل".



وأفاد التقرير بأنه من المقرر أن تحلق الطائرة العام المقبل، كما طورت ناسا جهاز محاكاة تم إنشاؤه حديثا، ليسمح للمهندسين والطيارين بالتعرف على كيفية قيادة الطائرة، حتى مع بقائها قيد التطوير.



وأشار إلى أن الطائرة تعمل بـ 14 محرك كهربائي، كما أكدت ناسا أن الطائرة جاهزة لأول معاينة لها حيث إنها تتمتع بوزن أقل وصيانة أبسط مقارنة بغيرها مما يتطلب طاقة أقل لإتمام عملية الطيران.



وتابع التقرير، أن الطائرة الكهربائية أقل ضجيجا من محركات الطائرات التقليدية، كما تعمل ناسا على تطوير بطاريات تسمح بتخزين طاقة أكبر للطيران لمسافات بعيدة وإعادة الشحن بصورة أسرع.



