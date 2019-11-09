الديهي عن تلقي صديق نجل أردوغان راتبًا من 40 شركة: "سلملي على الشفافية"

علق الإعلامي نشأت الديهي على ما نشرته الصحافة التركية عن وثائق تفيد بتقاضي أحد أصدقاء نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، يحيى أوستون، راتبه من 40 شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي الذي يترأسه رجب طيب أردوغان.



وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": "سلم لي على الشفافية وتكافؤ الفرص، إذا كان ده صديق نجل أردوغان، فما بالك ببلال أردوغان وأردوغان نفسه؟".

