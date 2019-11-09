لماذا تبني الدولة العاصمة الإدارية والقصور الرئاسية الجديدة؟

نشر الفنان حسن بلبل، فيديو جديد عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، يتحدث فيه عن سبب بناء الدولة للعاصمة الإدارية، والقصور الرئاسية الجديدة.

وكشف بلبل، أن العاصمة الإدارية الجديدة أتاحت فرص عمل لـ 3.5 مليون شخص، كانوا يبحثون عن فرصة عمل، وفتحت آلاف البيوت.

وتابع أن البنية التحتية في القاهرة بما فيها شبكات صرف المياه تم إنشائها لاستيعاب أعداد معينة من السكان، ومع زيادة عدد السكان أصبحت القاهرة تغرق في مياه الأمطار، لذلك تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط على القاهرة.

وعن إنشاء قصور رئاسية جديدة، قال الفنان حسن بلبل، إن استقبال ضيوف مصر في أماكن فخمة تليق بالدولة المصرية، تجعل لمصر مكانة كبيرة بين العالم.