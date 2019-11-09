اقتصادي يعلق على تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.4%

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن معدل التضخم ليس له علاقة بسلعة بعينها وإنما هو متوسط أسعار مجموعة من السلع الذي يتم تحديدها، طبقًا لوزن نسبي.



وأضاف "الإدريسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أنه عند استعراض المؤشرات الاقتصادية، فإن أكثر مؤشرين هامين للمواطن هما: البطالة والتضخم.



وأوضح أن معدل التضخم السنوي استمر في التراجع حتى وصل إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات 2.4%، لافتًا إلى أن هذا ينم عن انخفاض الأسعار بشكل عام.



يُذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.4% في أكتوبر الماضي.

