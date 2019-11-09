محمد صلاح يمازح مراسلة "ESPN".. شاهد رد فعلها

بثت شبكة ESPN العالمية، مقطع فيديو لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يمازح مراسلة الشبكة، أثناء وصوله لمركز "ميلوود" التدريبي.



وأظهرت الكاميرات، صلاح وهو يلوح للكاميرات أثناء دخوله لمركز ليفربول، وعندما رأته المراسة ضحكت، ووصفته بالمرح.



ويستعد صلاح لخوض قمة البريميرليج، غدا الأحد، على ملعب الأنفيلد، أمام مانشستر سيتي وصيف الدوري.

