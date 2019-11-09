ناصر فوزي يكشف تفاصيل البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية

قال اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على تسهيل مناخ الاستثمار في مصر، تم إطلاق البوابة الإلكترونية لإتاحة الفرص الاستثمارية بكل شفافية ووضوح.



وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن البوابة عبارة عن تجميع لكل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية الموحدة للمناطق الصناعية www. Investinegypt.gov.EG، حيث تتم إتاحة كل الأراضي على خريطة واحدة.



وأوضح أن البوابة الإلكترونية تتيح مساحة من الأراضي المرفقة التي تبلغ 6 ملايين م2، تضم أكثر من 2000 فرصة من المحافظات، ووزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذه الفرص متاحة بشفافية كاملة، ويستطيع المستثمر حجز قطعة الأرض المناسبة لمشروعه وسداد قيمة كراسة الشروط إلكترونيًا.



وتابع: "يوجد معايير دقيقة للمفاضلة بين الناس التي تقدم على قطعة أرض معينة، وكل معيار له نسبة مئوية ثابتة تم الاتفاق عليها من كل الأعضاء، ليقع الاختيار على الأكثر كفاءة من بين المقدمين على هذه القطعة".



يُذكر أنه تم إطلاق البوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، والتي أنشأتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات، وكذلك إعلان إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية من خلال هذه البوابة الإلكترونية.

