"أوقاف دمياط" تحتفل بذكرى المولد النبوي (صور)

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد البحر بمدينة دمياط، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء إبراهيم الحديدى مساعد مدير أمن دمياط والمقدم محمد مطاوع رئيس فرع المخابرات العامة بدمياط ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وممثلي المجتمع المدني.



كما تضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات دينية، وكلمة للشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف حول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والذي فرح به الكون كله، وأهمية الاقتداء بسنته وأخلاقه وإنسانيته ورحمته فى التعامل مع الناس كافة.