الوادى الجديد تحقق اكتفاء ذاتى من الثروة السمكية قريبا

تمكن بعض التجار بمحافظة الوادي الجديد، من إنشاء وتشغيل المزارع السمكية بالمحافظة، وذلك بهدف الاكتفاء الذاتي من الغذاء وإنعاش السوق المحلي.



أكد بذلك المهندس محمود أبو السعود مدير إدارة الثروة السمكية، موضحا أن المزارع السمكية بالوادي الجديد سوف تحقق طفرة كبيرة في الاكتفاء الذاتي من الغذاء الغني بالبروتينات والفوسفور، وستشهد الأسواق خلال الفترة القادمة انتعاشة كبيرة من وجود السمك الطازج.



وقال محمد صالح صاحب مزرعة بمركز الداخلة إنه تم إنشاء وتنفيذ مزرعة الصالح لتربية الأسماك بجميع أنواعها بقرية الموهوب، وسيتم جمع الإنتاج خلال أسابيع قليلة بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.



وأكد "صالح" أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أقامت منفذ بيع خارج المركز وذلك لعرض المنتجات سواء من المزارع السمكية أو الصوب الزراعية وبيعها بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن "مشروع الثروة السمكية يعتبر أمن قومي".



يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بصدد إنشاء مزارع سمكية وصوب زراعية جديدة، والاهتمام بالصعيد والمناطق الحدودية، سيؤدي ذلك إلى تنمية الصعيد بشكل حقيقي، وزيادة الولاء عند المواطن في مصر العليا، بعد توفير الدولة فرص عمل ومنتج آمن له وبأسعار مخفضة.