أحمد مراد يعلق على وجود جزء ثالث من "الفيل الأزرق"

كشف الكاتب أحمد مراد، حقيقة وجود جزء ثالث من فيلم "الفيل الأرزق"، بعد النجاح الذي حققه الجزأين الأولان من العمل.



وقال خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية روتانا": "هنعمل لما نكون مبسوطين ويكون هناك فكرة جيدة تفيد الناس، ويوجد فكرة تزغلل خيالي للجزء الثالث، وأتمنى أن تكبر وتكتمل لو شعرنا أنها ستفيدنا وتفيد الناس".



"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته "الفيل الأزرق"، إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبدالعزيز، وهم: نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار، من إنتاج شركة سينرجي فيلمز.

