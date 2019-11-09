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علماء أمريكيون: الأرض مقبلة على كارثة بيئية غير مسبوقة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:50 م
كارثة بيئية
كارثة بيئية
أحلام عبدالرحمن
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أعلن 11 ألف عالم من 153 دولة، حالة طوارئ مناخية، لحث المجتمع الدولي للتحرك بعد أن أخفقوا في إيجاد حلول لمواجهة تغيرات المناخ.

وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن الباحثين بجامعة "ولاية أوريجون" الأمريكية أكدوا ضرورة إحداث تحولات جذرية في الأنشطة البشرية التي تسهم في انبعاث الغازات المسببة لـ الاحتباس الحراري، وغيرها من العوامل المرتبطة بتغير المناخ.

وأفاد تقرير قناة الغد، بأنه وفقًا للدراسة، فإنه لم يعد هناك مفر من إعلان حالة الطوارئ المناخية، لحث المجتمع الدولي على التحرك، حيث نشر بحث في مجلة العلوم البيولوجية أكد أن البشر لم يحدثوا تغيرات جذرية في تغيرات المناخ الكارثية على كوكب الأرض، كما حذروا من زيادة معاناة البشرية بشكل غير مسبوق نتيجة التغير الحاد في المناخ.

وأشار العلماء، إلى أن هناك 6 خطوات تقلل من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وهي استبدال الوقود الأحفوري بمصادر طاقة متجددة قليلة الكربون، وخفض انبعاثات الملوثات مثل غاز الميثان لحماية الأنظمة البيئية، كما حثوا على تناول الأطعمة القائمة على الزراعة وتقليل تناول المنتجات الحيوانية.

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