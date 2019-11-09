انهيار سمية الألفى لحظة دخولها عزاء هيثم أحمد زكى (فيديو)

ظهرت الفنانة سمية الألفي، والدة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، في حالة انهيار أثناء دخولها مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد للمشاركة في أداء واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس داخل منزله.



واصطف عدد كبير من نجوم الفن لاستقبال المعزين من بينهم شقيقه رامي عزالدين ومحمد عادل إمام وعمر مصطفى متولي ومحمد لطفي، وأشرف زكي ومحمد هنيدي.