الديهي: لا نريد هدم صالات الجيم ويجب وضع ضوابط لها

وجه الإعلامي نشأت الديهي، نداءً إلى أولياء الأمور، ووزارة الصحة، ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ووزارة الشباب، لمراقبة ما يتعاطاه الشباب من مكملات غذائية، ووضع ضوابط لها.



وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten": "يجب وضع تشريعات تنفذ مع غطاء توعوي، حتى لا نفقد الشباب بشكل مفاجئ".



وأضاف: "من الرائع أن يبني أولادنا أجسامهم، لكن يجب أن يكون على أسس منضبطة وسليمة، وليس بمكملات تؤدي إلى فشل كلوي وكبدي، وتقتل قدراتهم الجنسية".



وأردف: "لا بد من وضع ضوابط حاكمة لتناول المكلات والهرمونات، لا نريد علاج المشكلة بإغلاق الصالات، وأن نضعها في مرمى الاتهام، محتاجين صالات الجيم، لأن مراكز الشباب غير كافية".

