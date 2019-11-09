سيارة محمد رمضان «بدون لوحات» في عزاء هيثم أحمد زكي (صور)

وصل الفنان محمد رمضان إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد للمشاركة في أداء واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بسيارته الجديدة ماركة رولز رويس، دون لوحات معدنية.



وشارك عدد من الفنانين على المشاركة في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس داخل منزله.



واصطف عدد كبير من نجوم الفن لاستقبال المعزين من بينهم شقيقه رامي عز الدين ومحمد عادل إمام وعمر مصطفى متولي ومحمد لطفي، وأشرف زكي ومحمد هنيدي.

وصل الفنان محمد رمضان إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد للمشاركة في أداء واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بسيارته الجديدة ماركة رولز رويس، دون لوحات معدنية.



وشارك عدد من الفنانين على المشاركة في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس داخل منزله.



واصطف عدد كبير من نجوم الفن لاستقبال المعزين من بينهم شقيقه رامي عز الدين ومحمد عادل إمام وعمر مصطفى متولي ومحمد لطفي، وأشرف زكي ومحمد هنيدي.