8 خطوات لتحسين الحالة النفسية والمزاجية

يُعانى الكثير من الشباب والمراهقين من اضطراب في الحالة النفسية، وذلك دون أسباب واضحة وصريحة، ولكن كشفت العديد من الدراسات والإحصائيات، أن التقدم التكنولوجي السريع يتسبب فى ظهور الكثير من الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب.



ونصح العديد من الأطباء والمراكز الصحة النفسية بضرورة اتباع العديد من الخطوات لتحسين الحالة المزاجية والنفسية:



- شرب قدر كبير من الماء يساعد لاستعادة حيوية الجسم.



- التركيز على قدر كافٍ من النشويات ومنتجات الألبان والفاكهة، بالإضافة إلى شرب كوبيين من الكافيين يوميا.



- ضرورة أخذ قسط وافر من النوم، وإن قلة النوم ترفع نسبة الكورتيزول في الدم الذي يدفعنا إلى المزيد من الطعام وتراكم الدهون.



- الحرص على ممارسة رياضة المشي فهو يخفف عن النفس، حيث يقوم الجسم بفرز هورمونات "السعادة" في الجسم.



- تمارين التنفس والحرص على ممارستها بانتظام فقد أثبت مدى أهميتها في تخفيف الضغط النفسي.



- التكيف مع الضغط وأنظري إلى التجارب الحياتية من منظور مختلف بتفاؤل.



- ومن الضروري الحرص على أخذ قسط من الراحة للاهتمام بالصحة الشخصية.



- هذا بالإضافة إلى تعلم الاسترخاء على سبيل المثال سماع الموسيقى لتهدئة الأعصاب.