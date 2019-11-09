تركيا تنتهك الهدنة وتنفذ عمليات عسكرية شمال سوريا (تقرير)

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرًا يسلط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها تركيا في سوريا رغم الهدنة.

وأشار التقرير، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أصدرت بيانًا كشف عن انتهاكات ارتكبتها تركيا والفصائل الموالية لها بعد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

ولفت التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية كشفت عن احتلال تركيا لنحو 1100 كيلو متر مربع تشمل 56 قرية سورية، بعد تنفيذ 108 هجمة برية خارج منطقة العمليات العسكرية المتفق عليها، وقصف 82 موقعًا سوريًا باستخدام الطائرات المسيرة، و أكثر من 110موقعًا آخر باستخدام المدفعية الثقيلة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات تسببت في قتل وجرح أكثر من 600 سوريًا، ونزوح نحو 30 ألف مدني، ولم تلتزم الدولة التركية وجيشها والفصائل الموالية لها بعملية وقف إطلاق النار التي تمت باتفاق بين أميركا والتشاور مع قوات سوريا الديمقراطية رغم التزام "قسد" بالهدنة المعلنة.