ماجدة زكي وسهير رمزي في عزاء هيثم أحمد زكي (صور)

حرصت الفنانتان ماجدة زكي وسهير رمزي على المشاركة في أداء واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



وشارك عدد من الفنانين على المشاركة في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس داخل منزله.



واصطف عدد كبير من نجوم الفن لاستقبال المعزين من بينهم شقيقه رامي عز الدين ومحمد عادل إمام وعمر مصطفى متولي ومحمد لطفي.