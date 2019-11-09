سامح الصريطي: الجمهور ظلم هيثم أحمد زكي عندما قارنه بوالده (فيديو)

قال الفنان سامح الصريطي، إن هيثم أحمد زكي تعرض لظلم كبير في حياته وعاش وحيدا يتيما أغلب عمره، مشيرا إلى أن الجمهور ظلمه عندما قارن أعماله بما قدمه والده الفنان أحمد زكي.



وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس داخل منزله.



واصطف عدد كبير من نجوم الفن لاستقبال المعزين من بينهم شقيقه رامي عز الدين ومحمد عادل إمام وعمر مصطفى متولي ومحمد لطفي.