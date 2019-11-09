مصر تشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الإفريقية والنوردية بتنزانيا

شارك السفير أبوبكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ممثلًا عن وزير الخارجية، في الاجتماع الـ١٨ لوزراء خارجية الدول الإفريقية والنوردية الذي عُقد بالعاصمة التنزانية دار السلام يومي ٧ و٨ نوفمبر ٢٠١٩، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرئيس التنزاني "جون ماجوفولى" فضلًا عن وفود ٢٥ دولة إفريقية و٤ دول نوردية.



تضمن الاجتماع جلستين رئيسيتين، خصصت الأولى لبحث جهود الدول المشاركة في الاجتماع فى مجال السلم والأمن، في حين تطرقت الجسلة الثانية إلى أُطُر التعاون بين الدول الإفريقية والنوردية في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.



وأبرز مساعد وزير الخارجية، خلال كلمته الدور المصري في مجال السلم والأمن في إفريقيا لا سيما في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، واستضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، منوهًا إلى أهداف إنشاء المركز والدور الذي يضطلع به لمساعدة الدول التي مرت بصراعات واضطرابات سياسية.



واستعرض حفني جهود مصر لتشجيع الدول الإفريقية على التوقيع والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية التي توفر فرصًا هائلةً لتعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية، مؤكدًا أهمية تشجيع استثمارات رجال الأعمال الأفارقة في القارة الإفريقية بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف دول القارة.