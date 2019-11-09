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القبلة

التهامي يحيي حفل المولد النبوي بالحسين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:48 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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يحيي الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، مساء اليوم، احتفالية الطرق الصوفية، بذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1441 هـ، والمقامة بساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمنطقة الأزهر، ويصعد "التهامي" في التاسعة من مساء اليوم حتى فجر يوم غدٍ الأحد.

ونظمت الطرق الصوفية قبل قليل، الموكب العام للطرق الذي انطلق من أمام مسجد الشيخ صالح الجعفري وصولًا إلى المقر الجديد للمشيخة العامة، وسط تشديدات أمنية مكثفة، ويعقب صلاة العشاء الاحتفال العام بمسجد الإمام الحسين في حضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، وعبد الهادي القصبي شيخ المشايخ، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.
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