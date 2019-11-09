خالد الجندي: إذا أردت رفقة النبي محمد في الجنة افعل هذه الأمور

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المرء يُحشر مع من أحب.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن رجلاً سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فرد عليه السلام: وما أعددت لها؟ فقال الرجل، ما أعددت لها كثير صيام ولا كثير صلاة ولا صدقة وإنما أعددت لها حب الله ورسوله، فقال له النبي، "أبشر؛ المرء مع من أحب".



وذكر أن رجلاً أعرابيًا وقف أمام النبي وبكى، فسأله النبي: ما يبكيك؟، فقال الرجل: يا رسول الله إني أحبك وأخشى أن يفرق الموت بيني وبينك، فيرد النبي: لمَ يا رجل ألا تطمع في الجنة؟، فيقول: يا رسول الله إن دخلت الجنة ستكون في منزلة لا أرقى أنا لها، فضحك النبي، صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا تحب أن تكون رفيقي في الجنة؟، فقال الرجل: بلى، فقال النبي، كن أحسن الناس خُلقًا، فطمع الرجل وقال: إن كنت أحسن الناس خلقًا وأكثرت من الصلاة عليك، فبشره الرسول، "أحملك على راحتي وأدخل بك الجنة".

