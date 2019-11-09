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عالم

رئيس "المصارف اللبنانية": أموال المودعين في البنوك آمنة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:39 م
سليم صفير
سليم صفير
محمد عمر
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أكد رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير، أن أموال المودعين بالنوك اللبنانية محفوظة ولا داعي للقلق، مشيرا إلى أن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة المالية للدولة.

وقال سليم صفير في مؤتمر صحفي مساء اليوم، عقب اجتماع في قصر بعبدا مع الرئيس ميشال عون، إنه تم الطلب من رياض سلامة محافظ مصرف لبنان خلال الاجتماع التهاون في تسيير الحاجات ولا سيما صغار المودعين للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وعقد الاجتماع اليوم برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور الوزراء عدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس وأعضاء جمعية المصارف، وفق قناة "LBCI" الللبنانية.

وأضاف رئيس جمعية المصارف: "تقرر تكليف وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف مراقبة الاوضاع المالية في البلاد واصدار بيانات توضيحية منعًا لانتشار الأخبار غير الصحيحة".

من جانبه أكد حاكم مصرف لبنان خلال الاجتماع أن الاعتمادات مؤمنة للسلع الاستراتيجية مثل النفط والدقيق والأدوية.
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