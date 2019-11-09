ابن شقيقة الفنان أحمد زكى: هيثم كان انطوائيًا وعلاقته بأهله محدودة (فيديو)

قال محمد إبراهيم إمام، ابن عمة الفنان هيثم أحمد زكى، إن والدته منى الشقيقة الصغرى للفنان الراحل أحمد زكي، وكانت الوحيدة بين العائلة التي تشبهه كثيرا، وكان يكن لها حبا زائدا، بسبب التشابه الظاهر بينهما، موضحًا أن الفنان الراحل كان يقول إنه يحبها كثيرا مثل أمه رغم أنها الشقيقة الصغرى.



وأضاف إمام، أنها كانت تحبه حبا شديدا، ولم تتخل عنه حتى فى الأيام الأخيرة من مرضه كانت تذهب إليه فى المستشفى يوميا وكانت تقرأ له القرآن، وتدعو أن يمن الله عليه بالشفاء، وكانت دائمة الزيارة له برفقة صديقه المقرب سمير عبدالمنعم، الرفيق الروحى ورفيق الدرب للفنان أحمد زكي الذى لازمه مشوار حياته منذ الطفولة حتى كبرا وأصبحا صديقين فى الشباب، وصمم له ديكور مسرحية "مدرسة المشاغبين".



وتابع: "أتذكر أيضا أنه فى أثناء حياة الوالدة فى الكويت، كانت دائمة الاطمئنان على خالنا الفنان أحمد زكى، وحريصة على الذهاب إليه فى كل إجازة سنوية، وهو كان دائم الود معها، وأهداها سلسلة ذهبية مكتوبا عليها لفظ الجلالة "الله" وألبستها إياها الفنانة يسرا".



وعن طفولة الفنان هيثم أحمد زكى، قال إنه بعد انفصال والدته الفنانة هالة فؤاد عن والده الفنان أحمد زكى، كان هيثم قريبا من أهل والدته، إلى جانب أنه من الشخصيات الانطوائية مثل والده؛ حيث عاش الفنان أحمد زكى فترة كبيرة فى أواخر حياته فى فندق.



وأشار إلى الاختلاط بين عائلة الأب الفنان أحمد زكى، ونجله هيثم كانت عبارة عن اتصالات تليفونية محدودة.



ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، عن عالمنا وشيعت جنازته أمس عقب إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية.