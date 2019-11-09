حريق هائل فى جبل لبنان

اندلع حريق كبير في بلدة الدبية في جبل لبنان، اليوم السبت، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخماده.



وتعمل دورية تابعة للجيش اللبناني على إطفاء النيران ومنع تمددها إلى مساحات قريبة من المناطق المأهولة.



وشهد لبنان قبل نحو شهر سلسلة حرائق غير مسبوقة استمرت أياما، قبل أن تنجح فرق الإطفاء بمساعدة دولية في إنهائها

