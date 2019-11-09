عادات يومية تسبب زيادة دهون البطن

تعتبر دهون البطن من اكثر المناطق التى تظهر فيها الدهون بسرعة لدى النساء والرجال،يبحث عن طرق التخلص منها.



وكشف موقع "health line " عن هذه العادات اليومية خاطئة وراء ظهور الكرش:

- اضطرابات النوم وقلة النوم يعمل على تراكم الدهون في البطن ويسبب زيادة الوزن.



- اتباع نظام غذائي منخفض الألياف والأطعمة الغنية بالحبوب المكررة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة كميات الدهون في البطن.