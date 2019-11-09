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رولز رايس تطرح سيارتها كالينان بلاك بادج

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:22 م
جريدة الدستور
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أطلقت شركة رولز رويس، سيارتها كالينان بلاك بادج حيث تتوفر في 2020 للبيع لدى الوكلاء، بسعر أعلى من 382.000 دولار وهو سعر النسخة القياسية.

ولكل محبى عالم السيارات نرصد أبرز مواصفات السيارة الجديدة:

تعتمد السيارة على الطلاء الأسود الذي تم العمل عليه يدويًا، وشبك أمامي وأنابيب العادم مصنوع من الكروم داكن، بالإضافة إلى وجود شارة Spirit of Ecstasy المصنوعة من الكروم الأسود شديد اللمعان، مع جنوط معدنية مقاس 22 بوصة، وأقراص مكابح حمراء.

يسود المقصورة الداخلية اللون الأسود أيضًا مع خطوط تصميمية صفراء، وتمتد تلك اللمسات الصفراء على المقاعد ولوحة القيادة وألواح الأبواب، بالإضافة إلى استخدام رولز رويس للجلود السوداء التي تغطي كل الأسطح، وتتميز كالينان بلاك بادج بالسقف المضاء بالنجوم، والذي يحتوي على 1،344 من كابلات الألياف البصرية، ليشبه سماء الليل.

تستمد السيارة قوتها من محرك V12 بسعة 6.75 لتر ينتج قوة قدرها 600 حصان وعزم دوران يبلغ 900 نيوتن.متر. ويعد تحسن واضح وكبير في الأداء، حيث أن النسخة القياسية تنتج 563 حصان وعزم الدوران يبلغ 850 نيوتن.متر من عن الإصدار القياسي، ما يحسن تسارعها من 0 إلى 96 كمس لتصبح 4.9 ثانية فقط، رغم وزنها البالغ 2،753 كجم، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كمس.

تعديل نظام التعليق لمساعدة الإصدار الجديد على التعامل بشكل أفضل مع هذه الزيادة الحصانية، حيث تم إضافة خيار Intuitive Throttle، الذي يجعل ناقل الحركة ذو الثمان سرعات يقوم بنقل أكثر سرعة، كما يتوفر ذراع ناقل الحركة بزر منخفض يغير من صوت العادم.
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