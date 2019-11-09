الجندي: الصوم غير صحيح في هذه الحالة

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد.



وأضاف "الجندي" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الصلاة على محمد تكفر الذنوب، وعند الموت ترى أمورًا تسُرُّك بالصلاة على محمد.



وتحدث مقدم برنامج "لعلهم يفقهون" عن مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن تخيل صفاته عبادة ورؤيته عبادة.



وأكد أن الشخص الذي يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلّم في المنام، يحرّم الله عليه النار، ويعده بالجنة، ويحقق له الشفاعة.

