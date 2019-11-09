محمد طه ضيف صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي 30 نوفمبر

يستضيف صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي الدكتور محمد طه، استشاري وأستاذ الطب النفسي ومؤلف الكتب الأكثر مبيعًا "الخروج عن النص، علاقات خطرة، لأ بطعم الفلامنكو" يوم السبت ٣٠ نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.



ويناقش الدكتور محمد طه في الصالون أبرز أعرض أو الأمراض النفسية وأعراض الخوف وكيفية أن تشعر بقيمتك.



الدكتور محمد طه أستاذ واستشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنيا، ونائب رئيس الجمعية المصرية للعلاج النفسي الجمعي (2014 - 2016)، وزميل دولي للكلية الملكية البريطانية للأطباء النفسيين، وعضو الجمعية الأمريكية للعلاج النفسي الجمعي، وعضو الجمعية العالمية للعلاج النفسي الجمعي، بكالوريوس الطب والجراحة وحاصل على ماجستير الطب النفسي ودكتوراه الطب النفسي.