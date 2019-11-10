تفاصيل زراعة 300 ألف فدان بطاطس الموسم المقبل

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الإدارة تستعد لزراعة البطاطس للموسم الجديد والتي يتم زراعتها في شهري ديسمبر ويناير المقبلين، والتي يتم حصادها في إبريل ومايو، حيث إن هذه العروة يتم زراعتها بأصناف مميزة مستوردة من الخارج.



وأضاف "عطا"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم زراعة 300 ألف فدان بطاطس في العروة الصيفية المقبلة، لتنتج 4 ملايين و500 ألف طن مقابل زراعة 100 ألف فدان في عروة الموسم الشتوي، وزراعة 70 ألف فدان في العروة النيلية.



وأوضح أن عدد من المستوردين الذين تقدموا لاستيراد تقاوي البطاطس من الخارج يصل إلى 180 ألف طن تقاوي بطاطس يتم السماح منها باستيراد 140 ألف طن لزراعة العروة الصيفية المقبلة، والتي تنتج أكبر كميات البطاطس في الموسم.