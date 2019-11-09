"في الروح والعشق والمناجاة" ديوان جديد لعلاء عبد السميع

صدر حديثا عن النشر الإقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة ديوان "في الروح والعشق والمناجاة"، للشاعر علاء عبد السميع.



وقال الشاعر علاء عبد السميع في تصريح لـ"الدستور": "الديوان ضم مجموعة من القصائد صوفية النص التي تجمع بين الهم العام والخاص مراوحة بين العشق الصوفي وعشق المحبوبة وعشق الوطن".



يذكر أن الهيئة طبعت كتب النشر الإقليمي هذا العام في مطابع الهيئة العامة وتحت إشراف الإدارة العامة للنشر وإدارة النشر الإقليمي بالهيئة، ما أضاف لكتب النشر الإقليمي جودة في الإخراج الداخلي والأغلفة والتوزيع متجاوزا ما كانت تلاقيه أعمال الأدباء المطبوعة في محافظاتهم سابقا.



يذكر أن علاء عبد السميع شاعر ينتمي إلى محافظة سوهاج، صدرت له العديد من الدواوين، ونشر العديد من القصائد في الدوريات المختلفة.