الفقي: الموانئ مستعدة لتطبيق قانون الجمارك الجديد

قال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن نظم الموانيء المصرية شهدت نقلة نوعية كبيرة، بسبب الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الحالية والسابقة حيال تطويرها.



وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن هذا التطوير يجعلها مهيئة لتطبيق قانون الجمارك الجديد الذي تناقشه اللجنة فور صدوره، لاسيما فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بتقليص مدة الشحن والتفريغ.



وتابع: "مدة الإفراج الجمركي تعتبر من أهم العقبات التي تواجه المتعاملين مع الموانيء المصرية، فهي تصل في كثير من الأحيان إلى ما يزيد عن الشهرين، ما دعا جميع الدول للمطالبة بضرورة حل هذه المشكلة".



وأردف: "هذا ما تستهدفه اللجنة خلال تعديلها للقانون، حيث أننا حريصين على تقليص تلك المدة إلى أسبوع على أقصى تقدير".